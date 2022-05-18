«اجتماعية الشارقة» تصدر نماذج خدمة كبار السن

الشارقة (وام)

أصدر مكتب الشارقة مراعية للسن، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، كتيب نماذج الممارسات المقدمة من إمارة الشارقة لكبار السن، الذي يهدف إلى تشجيع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات تفيد كبار المواطنين بالدولة، وتجعل البيئة المحيطة بهم بيئة جذابة تبث في نفوسهم الأمل والعطاء والمشاركة.

وقالت أسماء الخضري مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، إن الإصدار يوثق أيضا مدى التقدم الذي حققته ممارسات إمارة الشارقة، وهي جهود ناتجة عن المتابعة الحثيثة التي يقوم بها مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن مع المؤسسات في الإمارة لتحقيق الأهداف التي يرجوها البرنامج ورؤيتها بأن تكون إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن، وبيئة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم فيها برفاهية من خلال اللقاءات الدورية والاجتماعات الفردية والتقييمية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات لمقدمة لهذه الشريحة والارتقاء بها.

وتم إعداد الكتيب بما يتوافق مع المحاور العالمية الثمانية للمدن المراعية للسن والتي تسهم في تبادل المعلومات والخبرات كما ويستفاد من الممارسات المطروحة فيها، سواء داخل الدولة أو خارجها ما يعزز مكانة الشارقة.

وشمل الإصدار تسليط الضوء على بعض المحاور الخاصة ببرنامج المدن المراعية لكبار السن، وهي 8 محاور، يشمل المحور الأول المساحات الخارجية والأبنية حيث وجدت الممارسات التالية: الطريق السليم الرحلات الاستكشافية وتصميم حدائق مراعية للسن، وشمل المحور الثاني والمتعلق بالنقل والمركبات الكهربائية الصديقة للمسن، وتعزيز استخدام النقل العام لفئة كبار السن. والمحور الثالث يتصل بالإسكان،

ويتعلق المحور الرابع بالمشاركة المجتمعية، ويتعلق المحور الخامس بالاحترام والادماج الاجتماعي وشمل الممارسات التالية، «قصة حياتي». ويتناول المحور السادس، المشاركة المدنية والتوظيف وشملت، إشراك كبار السن في تخطيط المدينة.