موظفة تتلقى راتبها رغم إنهاء خدماتها

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تلقت موظفة تعمل في إحدى الجهات خطاباً بإنهاء خدماتها وفصلها عن العمل بسبب عدم لياقتها الصحية، وبناء عليه قامت بإنهاء علاقتها بجهة العمل.

فوجئت الموظفة باستمرار صرف راتبها على حسابها البنكي بشكل منتظم من دون انقطاع، قبل أن تنتبه جهة عملها للخطأ، وتطالب الموظفة برد المبالغ التي دخلت حسابها، ولكنها رفضت إعادة الأموال.

بدورها قامت جهة العمل برفع دعوى قضائية، طلبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 52 ألف درهم، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. واستندت جهة العمل على أن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعية، وتم انتهاء فترة عملها لدى المدعية لعدم اللياقة الطبية، إلا إنه استمر تحويل الراتب للمدعى عليها عن طريق الخطأ من قسم الموارد البشرية، حتى وصلت إلى مبلغ 52 ألف درهم، وبالرغم من محاولة المدعية استرداد هذا المبلغ، إلا أنها لم تتحصل عليه، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة. وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية، طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة، كما قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية فقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي. وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ (52 ألفاً و415 درهماً و95 فلساً) اثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر درهماً وخمسة وتسعون فلساً، وألزمت المدعية بما نسبته 30% من الرسوم والمصاريف وألزمت المدعى عليها بالمتبقي من الرسوم والمصاريف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليها ذلك التقرير، ولصدوره من متخصص، إلى أن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها بعد انتهاء فترة عملها لدى المدعية، هي 52.415.95 درهم، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية.