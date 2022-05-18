تسوية لميراث «قُصّر»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع لأم لابنها القاصر وذلك بشأن ميراث وتركة الأبناء القصر، برفض طلب الأم الشاكية، وذلك باعتبار الجد الولي الشرعي المسؤول عن أموال ابنها وأموال إخوته، وأن الاتفاقية جاءت ظاهرة المصلحة لأطرافها، كما أن الورثة توصلوا إلى تسوية واتفقوا على إنهاء خلافاتهم مقابل ما تميز به كل واحد منهم، واستشهدوا بأن في الاتفاقية مصلحة للقصر، في حين أن الشاكية (والدة الابن القاصر) عجزت عن تقديم بينة كاملة تنفي بها عدم تحقق المصلحة لابنها القاصر من الاتفاق، وبذلك تم رفض طلب الشاكية عملاً بالمادة183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

وكانت شاكية (أم لأبناء قصر) قد أقامت عريضة على حكم المحكمة، وذلك لعدم حصول ابنها القاصر على حقوقه من تركة الميراث، بحسب ادعائها.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد مثلت بشخصها وبوكيل عنها، واعترضت على اتفاقية التخارج بذات الحجج والأسانيد التي ساقتها في هذه الدعوى وقامت المحكمة بالرد على ما تمسكت به من أوجه طعن على تلك الاتفاقية، وتم تأييد ما انتهت إليه المحكمة في الطعن بالنقض وهو استخلاص سائغ يتفق وصحيح القانون.