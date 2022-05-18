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حمدان بن زايد: توافد الرؤساء لتقديم العزاء يعكس مكانة الفقيد وثقة العالم برئيس الدولة
حمدان بن زايد: توافد الرؤساء لتقديم العزاء يعكس مكانة الفقيد وثقة العالم برئيس الدولة
18 مايو 2022 22:41

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن توافد رؤساء دول العالم لتقديم العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يحمل دلالات مهمة، تجسد متانة الروابط المشتركة مع دول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «توافد رؤساء دول العالم لتقديم العزاء إلى رئيس الدولة وشعب الإمارات، يحمل دلالات مهمة، تجسد متانة الروابط المشتركة، والتقدير الدولي الكبير لمكانة الفقيد الشيخ خليفة.. وثقة العالم بالقائد محمد بن زايد الذي يسهم في صنع مستقبل وطنه ويعزز فرص السلام في المنطقة».

 

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد
محمد بن زايد
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