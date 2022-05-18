بلدية أبوظبي تعيد تأهيل ممرات المشاة في حديقة المطار القديم وتنشئ ممراً للجري

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - بلدية مركز المدينة - مشروع إعادة تأهيل ممرات المشاة، وإنشاء ممر للجري في حديقة المطار القديم في أبوظبي، والمطلة على شارع الشيخ راشد بن سعيد، والمقابلة لمدينة زايد الرياضية.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص البلدية على رفع كفاءة أصولها ومرافقها بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير خيارات ترفيهية ورياضية مختلفة أمام السكان والزوار. وتعد الحديقة من أقدم الحدائق في العاصمة أبوظبي وتخدم معظم شرائح المجتمع من القاطنين داخل جزيرة أبوظبي وخارجها بالإضافة إلى زوار العاصمة، ولتوفير مرافق تخدم زوار الحديقة فقد أنجزت البلدية أعمال إعادة تأهيل جميع ممرات المشاة في الحديقة و رصفها بالبلاط، وبلغ الطول الكلي لممرات المشاة /1120/ متراً طولياً، وتم ربط ممرات المشاة مع مداخل الحديقة، وجميع مرافق الحديقة كمناطق مظلات الجلوس، والنوافير، ومناطق الألعاب، والمصلى والمرافق الأخرى، كما أنشأت البلدية ممراً للجري في داخل الحديقة، وبطول /1300/ متر طولي. كما تضمن مشروع التأهيل زراعة أشجار الغاف على أطراف المماشي ومسار الجري، وصيانة المسطحات الخضراء ونباتات الزينة، وزراعة الزهور الموسمية، وصيانة جميع معدات الألعاب، وتم رسم جداريات ملونة في بعض الأسوار.

وتأتي أهمية حديقة المطار القديم كونها إحدى أقدم الحدائق وأعرقها في جزيرة أبوظبي، وتطل على أهم المعالم في العاصمة أبوظبي كجامع الشيخ زايد الكبير، ومدينة زايد الرياضية، وتمثل إعادة تأهيل الحديقة إضافة جديدة لمرافق الخدمات المجتمعية والترفيهية في أبوظبي.