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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 مايو 2022 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.
 وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب غرباً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:32. 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:38  والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

المصدر: وام
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