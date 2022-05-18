رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسالة خطية من فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله سعادة بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة اليوم في قصر الوطن.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات واستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي. حضر اللقاء سعادة سلطان ضاحي الحميري مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي.