محمد بن زايد: أتوجه بجزيل الشكر لمن شاركنا في مصابنا برحيل فقيد الوطن

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، اليوم الأربعاء، بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شارك دولة الإمارات في مصابها برحيل فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«طيب الله ثراه».

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد "رحمه الله"».













