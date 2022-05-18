شرطة أبوظبي و"البلديات والنقل" تعززان وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية

نفذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل مبادرة توعية بعدة لغات حول اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية بهدف تعزيز السلامة المرورية.



وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أهمية تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، بأهمية التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان .



وحث مستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر" على استخدامها في المسارات المخصصة لممارستها مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً و تزويد الدراجة باضاءة بيضاء عاكسة أمامية واضاءة حمراء خلفية مرتبطة بالفرامل والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية وإيقافها في الأماكن المخصصة لها (إن وجدت) وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.



ولفت إلى أهمية إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة وخفض سرعة الدراجات الكهربائية لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات الكهربائية الأخرى التي أمامه وبينه وبين المركبات أو المشاة.



وذكر أنه يحظر على مستخدم الدراجة الكهربائية أثناء استخدامها الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أو الدخول في منطقة تحرك المركبات عند سيرها، ويُحظر أيضاً استخدامها عكس اتجاه المسار المخصص لها.

وشملت المبادرة توزيع هدايا عبارة عن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية " الاسكوتر" وذلك تحفيزا لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة والتي تعزز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي