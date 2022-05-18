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مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يعقد اجتماعه الثاني لسنة 2022
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
18 مايو 2022 13:35

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الذي عقد أمس، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر. واطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسة الثلاثة في الهيئة وهي قطاعات الاستثمار، والمعاشات، والخدمات المساندة، كما اعتمد سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الهيئة، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أبريل 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى/7405/ جهات مقارنة بنحو/6954/ جهة عمل في أبريل من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى/87,665/ مشتركاً، مقارنة بنحو/85,736/ مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى نحو/26,381/ متقاعداً في أبريل الماضي مقارنة بنحو/25,023/ متقاعداً في أبريل 2021، كما ارتفع عدد المستحقين إلى نحو/18,311/ مستحقاً، مقارنة بنحو/17,047/ مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى النفقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، فقد بلغت قيمتها/368,041,628/ درهماً في أبريل 2022، مقارنة بنحو/320,481,800/ درهم في أبريل 2021.

المصدر: وام
هيئة المعاشات
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
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