المعرض الدولي للجامعات ينطلق افتراضياً 22 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق النسخة الجديدة من المعرض الدولي الافتراضي للجامعات التابع لبرامج إثراء الطلبة. ويندرج المعرض في إطار مبادرات الدائرة الرامية إلى الربط بين الجامعات المحلية والدولية الرائدة وآلاف الطلبة الذين يستعدون لبدء مرحلة التعليم العالي.

يُقام المعرض بين 22 و27 مايو ليتيح لطلبة الصف التاسع وما فوق فرصة التعرف على معايير وبرامج القبول الجامعي، واستكشاف ملامح مستقبلهم الأكاديمي بشكلٍ يمكّنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم. وتشهد نسخة هذا العام من المعرض مشاركة أكثر من 100 جامعة مرموقة من عشر دول في أربع قارات تشمل آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، بما في ذلك 4 من أفضل 10 جامعات و31 من أفضل 100 جامعة في العالم.

وانطلاقاً من إدراك دائرة التعليم والمعرفة لأهمية تمكين الطلبة من اختيار المسار الصحيح في مرحلة التعليم العالي، تحرص الدائرة على تزويد الطلبة بالأدوات والتوجيهات الملائمة لدعمهم في تحديد الجامعة والبرامج الملائمة لتفضيلاتهم ولتطلعاتهم المهنية في المستقبل.

مسيرة نجاح مستمرة

ويستكمل المعرض الدولي الافتراضي للجامعات نجاحات نسختيه السابقتين اللتين شهدتا حضور أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، ومشاركة مئات الجامعات الدولية والمحلية.

وقررت الدائرة تنظيم النسخة الثالثة من المعرض خلال فترة العام الدراسي لتمكين أكبر شريحة من الطلبة وأولياء الأمور وموظفي المدارس من المشاركة في الجلسات، قبل بدء إجازة الصيف. سيتضمن المعرض أكثر من 100 جلسة تعريفية على مدار 6 أيام يقدمها ممثلو نخبة الجامعات العالمية المرموقة، بما في ذلك كلية لندن الإمبراطورية، وجامعات كامبريدج وشيكاغو وتورنتو وهونغ كونغ وملبورن.

وبفضل النجاح المتنامي للمعرض كمنصةٍ مثالية للجامعات تمكّنهم من الوصول لشريحةٍ أوسع من الطلبة، تستقطب نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 25 جامعة جديدة، بما في ذلك مانشستر ونيو ساوث ويلز ونيوكاسل وكوينزلاند وسيراكيوز ونيويورك وميامي وتورونتو وسيدني والجامعة الوطنية الأسترالية. كما يشارك في المعرض عددٌ من الجامعات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات الفروع المحلية، بما في ذلك جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، وجامعة نيويورك أبوظبي ومردوخ دبي وولونغونغ دبي، والجامعة الأمريكية في دبي. سيتمكن الطلبة المشاركون في المعرض من استكشاف مجموعة متنوعة من برامج البعثات الجامعية والمنح الجامعية، مما يمنح الطلبة فرصة التواصل مع الجامعات قبل التقدم إلى برنامج البعثة أو المنحة في العام الدراسي المقبل 2023/24. وعليه، يشهد المعرض مشاركة أكثر من 40 جامعة من الجامعات المعتمدة لبرنامج بعثات أبوظبي التابع لدائرة التعليم والمعرفة، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدائرة لتوفير رحلة تعليم متكاملة للطلبة. كما سيتمكن الطلبة من التعرف على برامج بعثات تقدمها مؤسسات أخرى.

يستمر المعرض هذه السنة بنسخته الافتراضية، حيث أثبت هذا النموذج نجاحه في الدورتين الماضيتين. ويندرج في إطار برنامج التوجيه الجامعي والمهني، أحد برامج إثراء الطلبة التابع للدائرة، والذي يهدف لدعم الطلبة في التحضير للاختبارات الموحدة، ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة أمامهم بعد إتمام مرحلة التعليم الثانوي، سواءً في المسار الأكاديمي أو المهني. ويتيح البرنامج للطلبة وصولاً مباشراً لشبكةٍ موسّعة من خبراء الاستشارات المهنية والجامعية، والذين يدعمون تحضيراتهم للانتقال للجامعات المحلية والعالمية.