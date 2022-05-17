«الغبار» يخفّ تدريجياً اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف اليوم حدة كتلة الغبار التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على أغلب مناطق الخليج العربي أمس. وكانت كتلة غبار محمل من شمال الخليج العربي تحركت باتجاه الجنوب، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأثرت على بعض مناطق الدولة. وقال المركز إن من المتوقع أن يستمر تأثر الدولة بالرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة تكون مثيرة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية. وشهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون طقس أمس رطباً صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصةً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً خاصة على المناطق الساحلية – حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويتوقع أن يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقع المركز أن يكون طقس الغد رطباً صباحاً خاصة على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها تتراوح من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.