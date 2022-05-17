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«راقب» ترصد 3544 مخالفة بيئية
جهود للحفاظ على النظافة العامة في مختلف مناطق التخييم والشواطئ (من المصدر)
18 مايو 2022 02:23

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت دائرة الخدمات العامه برأس الخيمة ممثلة بدوريات راقب خلال الربع الأول (3544) مخالفة بيئية.
وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة منوهاً بأن أبرز المخالفات التي سجلت تندرج ضمن البند رقم (31) وبلغت 920 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، بخلاف 452 مخالفة للبند رقم (1) وتتمثل في إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، إلى جانب206  مخالفة للبند رقم (41) تتمثل في تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي.
وقال إن أكثر المخالفات تركزت في منطقة جبل جيس، يليها منطقة المعمورة والمعيريض والنخيل ورأس الخيمة وشارع محمد بن زايد، والتي يتم خلالها توزيع دوريات راقب حسب تقسيم جغرافي للامارة على سبع مناطق وتشمل كافة مناطق رأس الخيمة، وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة صحية مستدامة، وجعل إمارة رأس الخيمة نظيفة، وغير ملوثة جمالياً. 
وبين الحمادي أن الدائرة سجلت 920 مخالفة اشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.
وحذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكدة أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة. 

رأس الخيمة
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