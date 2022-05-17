رئيس المالديف: محمد بن زايد منارة أمل يتمتع بشخصية قيادية

أبوظبي (وام)

أعرب فخامة إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف عن تهانيه لدولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة. وقال فخامته، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منارة أمل يتمتع بشخصية قيادية وحرص على تحقيق التنمية مع التركيز على القيم الإسلامية.

وأضاف: «لقد التقيت سموه خمس مرات، وأتمنى له كل التوفيق في دوره القيادي الجديد، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع سموه لتوسيع علاقاتنا الحالية خلال السنوات القادمة».

وجاءت تصريحات رئيس المالديف خلال زيارة رسمية للإمارات لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وقال إن الشيخ خليفة كان في مقدمة الداعمين للمحتاجين متذكراً دعمه، رحمه الله، لجزر المالديف خلال الأوقات الصعبة مثل تسونامي المحيط الهندي وجائحة «كوفيد - 19».

ونوه بالمستوى المتقدم للعلاقات بين جزر المالديف والإمارات بمباركة المغفور له الشيخ خليفة، ومن أبرزها افتتاح سفارة جزر المالديف في أبوظبي عام 2012 وسفارة الإمارات العربية المتحدة في جزر المالديف في عام 2019. كما شهدت الاستثمارات الإماراتية في جزر المالديف زيادة كبيرة خلال تلك الفترة، ومنها اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المطار الرئيس لجزر المالديف - مطار فيلانا الدولي، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة ومكافحة الإرهاب.