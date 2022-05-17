مسؤولون حكوميون: نبايع رئيس الدولـة على الولاء والطاعة والإخلاص

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم مسؤولون في حكومة أبوظبي بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، بعد انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع سموّه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». بايع المسؤولون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الولاء والطاعة والإخلاص، مجددين العهد على مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص تحت قيادته الرشيدة ليكون خير خلف لخير سلف في قيادة المرحلة القادمة من مسيرة الدولة.

أحمد مبارك المزروعي

قال الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي «الإمارات تواصل المضي قدماً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات بناءً على القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد، واستلهاماً من إرث قائد مرحلة التمكين الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراهما».

جاسم بوعتابه

من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي: إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي، تعلمنا منه العمل الميداني وأهمية البناء المؤسسي وأولوية الاستثمار في كوادرنا البشرية المواطنة، وقد رسخ ثقافة الارتباط بين الوطن والشعب والقيادة، بما يدعم استقرار وتنمية وازدهار الإمارات».

فارس المزروعي

ومن جهته، قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: «نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، لتواصل الدولة بقيادة سموه مسيرتها العظيمة نحو المجد والتقدم وتحقيق الإنجازات الريادية».

مغير الخييلي

نعتز بقائدنا الجديد

وأعرب الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن اعتزاز الإمارات بقائدها الجديد، حيث قال «نعتز بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهو الوصي الأمين على مكتسبات الدولة، وصاحب الروح المعطاء المتوارثة، وهو خير خلف لخير سلف».

خلدون المبارك

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية: «إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يأتي امتداداً لمسيرة الاتحاد التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتشهد مواقف سموه المشرفة وتوجيهاته السديدة بأنه يضع الوطن والمواطن نصب عينيه، ويسعى لضمان الازدهار المستمر للأجيال القادمة».

فلاح الأحبابي

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو رجل السلام والمحبة والتسامح، حقق بقيادته ورؤيته العديد من الإنجازات التي تقف شاهداً على حكمته، وهو رجل المرحلة الجديدة الذي سيقود الدولة بحكمته ورؤيته إلى المزيد من الإنجازات التي ترسم طريق الازدهار لوطننا».

محمد خليفة المبارك

السلام والأخوة الإنسانية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقود دولتنا نحو المزيد من الازدهار والتطور، ونستلهم من سموّه الإخلاص في العمل، وإيمانه العميق بمبادئ السلام والأخوة الإنسانية، في مسيرتنا لتحقيق طموحنا الثقافي والسياحي في تعزيز مكانة دولتنا عالمياً».

سارة مسلم

وقالت سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على السمع والطاعة، ونجدد عهدنا بمواصلة العمل بتفانٍ لخدمة وطننا الغالي وتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة».

علي راشد الكتبي

وأكد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نشأ وترعرع في مدرسة زايد ورافق خليفة ليكون خير من يقود المرحلة القادمة، ليسير سموه ونحن من خلفه بكل ثقة واقتدار بدولة الإمارات إلى مزيدٍ من النجاحات والتميز، فهو خير خلف لخير سلف».

محمد علي الشرفاء

وتقدم محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالتهنئة لدولة الإمارات، حيث قال: «هنيئاً للإمارات انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً يحرص على وضع وقيادة رؤية استراتيجية استشرافية من أجل تقدم الدولة وتعزيز مكانتها العالمية».

عبدالله آل حامد

مستقبل زاهر

قال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «نتقدم إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، ليحمل راية العز والبناء ولتسير الدولة في ظل رؤيته الحكيمة وقيادته الفذة بخطى ثابتة نحو مستقبل يزخر بالنهضة والريادة».

حمدان المزروعي

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «بقيادة رجل الإنسانية والسلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تستمر مسيرة الإمارات لترسيخ مكانة دولتنا في مقدمة دول العالم في شتى المجالات».

عويضة المرر

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسطر مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات المباركة نحو المزيد من الخير والتنمية للوطن وأبنائه. ونعاهد سموه على مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص تحت قيادته الرشيدة ورؤيته السديدة».