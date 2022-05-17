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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 مايو 2022 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً . 

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، منوهاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:18 والثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:55 .
 ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 17:32 والثاني عند الساعة 05:35 . 

المصدر: وام
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