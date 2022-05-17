"الطوارئ والأزمات" و"الشؤون الإسلامية" تعلنان اشتراطات الحج للعام الجاري

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن اشتراطات الحج لموسم 1443 هـ الموافق 2022 م.

وأعربت الهيئتان عن تقديرهما الكبير لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في تسخير كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الاشتراطات استجابة لما أعلنته المملكة من ضوابط لموسم حج هذا العام، وتشمل الاشتراطات أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الفريضة، ويقتصر الحج على الفئة العمرية أقل من 65 عاما، وأن يكون حاصلا على اللقاحات المعتمدة والجرعة الداعمة.

كما تشمل الاشتراطات تقديم نتيجة فحص سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، وأن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط من المسجلين في النظام الإلكتروني للحج والمحدثة بياناتهم سابقا.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاشتراطات المعلنة تأتي دعما لاستراتيجية القيادة الرشيدة، والرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم.

ودعت الهيئتان حجاج بيت الله الحرام إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.