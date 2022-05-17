حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية، والتي تكللت بالنجاح.

ودعا صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.