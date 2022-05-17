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حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
حاكم رأس الخيمة
17 مايو 2022 13:10

 بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية، والتي تكللت بالنجاح. 

ودعا سموه الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.
 كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
خادم الحرمين الشريفين
حاكم رأس الخيمة
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