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رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
محمد بن زايد
17 مايو 2022 10:27

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد .. متمنيين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

المصدر: وام
المستشفى
خادم الحرمين
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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