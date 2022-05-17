تنبيه مهم من الوطني للأرصاد

ناشد المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحيطة والحذر نتيجة لتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، بسبب الرياح النشطة المثيرة والمحملة بالغبار، وذلك من الساعة 09:30 وحتى الساعة 22:00 اليوم الثلاثاء.

وقال الأرصاد عبر تويتر :"رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة تكون مثيرة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، وذلك من الساعة 09:30 وحتى الساعة 22:00 اليوم الثلاثاء 17/05/2022".