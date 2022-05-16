لليوم الثالث.. رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي من قادة الدول ووفودها في وفاة الشيخ خليفة
لليوم الثالث.. رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي من قادة الدول ووفودها في وفاة الشيخ خليفة
17 مايو 2022 00:25
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لليوم الثالث التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونقل سمو ولي عهد المملكة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ومواساته في الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
رافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفد يضم كلاً من: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ.
كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة في العاصمة أبوظبي، معالي كمالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية التي نقلت إلى سموه تعازي فخامة جو بايدن الرئيس الأميركي، وقدمت تعازيها في وفاة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». فيما رافقها وفد يضم معالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، ومعالي لويد أوستين وزير الدفاع الأميركي، ومعالي جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، ومعالي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية.
كما قدم التعازي إلى سموه، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الشقيقة وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وصاحب الجلالة الملك فيليب ملك بلجيكا، وفخامة الكسندر فونشينش رئيس جمهورية صربيا، وفخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا، وفخامة محمد باعزوم رئيس جمهورية النيجر، وفخامة نيجيرفات بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، وفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة سالفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وصاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ، ومعالي حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وفخامة السيدة سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا، وفخامة الدكتور محمد العليمي رئيس مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفخامة أوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا، ومعالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، ومعالي ليسجي شرينيماخر وزير التجارة والخارجية في جمهورية هولندا، ومعالي روبرت بورجي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين، ومعالي بيلاوال بوتو رازداري وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي زوقزادة زوقي أمين وزير الاقتصاد في جمهورية طاجيكستان، ومعالي رستم أوميروف المبعوث الخاص لرئيس جمهورية صربيا، والفريق أول قمر جاويد قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي السفير كيني فيليكس هاشينسكي دانوبريجا نائب وزير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية في جمهورية البرازيل، إضافة إلى وفد من أفغانستان.
وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة «رحمه الله» وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويجزيه خير المثوبة جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل، مؤكدين أن الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله» كان قائداً حكيماً معطاء كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، وستبقى أعماله خالدة على مستوى الوطن وخارجه.
تقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ.
كما توجه أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتوليه قيادة دولة الإمارات، متمنين له التوفيق في العمل لما فيه الخير لشعبه ووطنه والعالم أجمع، استكمالاً لما حققته خلال مراحل نوعية مزدهرة في مسيرة دولة الإمارات وتاريخها على مختلف المستويات.
من جانبه، أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها أصحاب السمو والجلالة والفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.
كما أعرب سموه عن تقديره لتهانيهم بتوليه قيادة الدولة وأمنياتهم الطيبة التي عبروا عنها لسموه، سائلاً المولى تعالى أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة وتمنياته لشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام الخير والازدهار.