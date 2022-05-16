واشنطن: نسعى لتعميق علاقاتنا مع الإمارات

واشنطن (الاتحاد)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أهمية شراكتها مع دولة الإمارات، ورغبتها في تعميق علاقاتها مع الدولة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، من أجل تعزيز الأمن والازدهار للشعبين الإماراتي والأميركي.

وكرر ذلك أرفع المسؤولين الأميركيين، بداية من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين.

ومن جانبه، هنأ الرئيس بايدن، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قائلاً: «أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: إن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي إن الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة.

من جانبها، قالت هاريس، التي قدمت على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، إنها ستؤكد أهمية الشراكة ورغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع الإمارات.

وكانت هاريس، أرسلت برقية تعزية، أكدت فيها أنه في ظل قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عززت الشراكة القوية بين البلدين أمن وازدهار الشعبين الأميركي والإماراتي، مشددة على امتنان الولايات المتحدة. وقالت: «سنواصل تكريم ذكراه عبر تعميق العلاقات».

وضم الوفد الأميركي، الذي ترأسه كامالا هاريس نائبة الرئيس، تقريباً كل مساعدي بايدن في شؤون الأمن القومي من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات المركزية الأميركية إلى كبار المسؤولين بالبيت الأبيض.

من جهته، قال أوستن: أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على توليه رئاسة الإمارات، وأتمنى للشعب الإماراتي مواصلة الازدهار والتقدم في ظل قيادة سموه.

ويتوافد زعماء العالم منذ مطلع الأسبوع على الإمارات لتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،

ويقول مسؤولون أميركيون بارزون إن تشكيل الوفد يعكس رغبة واشنطن في تعزيز والارتقاء بعلاقاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات.

ولفتوا إلى أن هاريس ستؤكد عزم الولايات المتحدة تعميق العلاقات مع الإمارات في مجالات تتراوح من الأمن والمناخ إلى الطاقة والتجارة.

وهنأ أنتوني بلينكن، عبر حسابه على «تويتر»، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معرباً عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق بين الشعبين الإماراتي والأميركي.

ومن جهتها، أشارت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، إلى أن إرسال بايدن وفداً يضم كل مساعديه المختصين بشؤون الأمن القومي إلى الإمارات، يمثل إشارة قوية على إبداء واشنطن الدعم والتضامن لأحد أبرز شركائها في منطقة الخليج، خاصة أن هذه الزيارة هي الأرفع مستوى، منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي مهام منصبه، مطلع العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن هاريس قولها قبل بدء الزيارة، إن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لمسألة تعزيز علاقتها وشراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن توجهها على رأس هذا الوفد الرفيع إلى أبوظبي، يستهدف التعبير عن «التزامنا بتدعيم هذه العلاقات».

في السياق ذاته، اعتبرت صحيفة «واشنطن إكزامينار» الأميركية، أن زيارة «وفد يحتشد بكبار مسؤولي إدارة بايدن» إلى الإمارات، يؤكد تطلع الولايات المتحدة إلى ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين تربطهما - وفقاً للصحيفة- شراكة أمنية طويلة الأمد، تشمل التعاون في مجالات شتى من بينها الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.