مسؤولو الشارقة: محمد بن زايد نموذج القائد الملهم

الشارقة (الاتحاد)

أكد عددٌ من رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نموذج القائد الملهم الوفي لمجتمعه والحريص على ريادة الإمارات.

فاهم القاسمي

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: «عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائداً ذا نهج متفرد، ورث النبوغ في إدارة البلاد من مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، فغدت واحة أمن وأمان، ومحط أنظار العالم كنموذج مفضل للعمل والعيش».

سلطان بن عبد الله القاسمي

وقال الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «يمثل انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في تبني الطموحات التنموية الكبرى التي لا تعرف المستحيل، منذ عهد القائد المؤسس زايد والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد».

محمد جمعة المشرخ

وأضاف محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر: «نبارك لدولة الإمارات قيادة وشعباً انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، نهنئ سموه بهذه المناسبة العظيمة، فهو قائدٌ ملهمٌ».

هند بنت ماجد القاسمي

وتابعت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بالتهنئة بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، ويطيب لنا في هذه المناسبة العظيمة أن نبارك لأنفسنا وشعبنا وقيادتنا الرشيدة، مبايعين سموه على أن نكون أبناءً أوفياء في مسيرة دولتنا نحو التنمية المستدامة تحت ظلّ قيادته الحكيمة».

محمد بن حميد القاسمي

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «نبارك لأنفسنا ولكافة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، ونرى في سموه قائداً ملهماً، ستحقق الإمارات في عهده خطوات تنموية تعزز تنويع اقتصاد الإمارات وترتقي بالتنمية المجتمعية وتعزز مسارها الناهض على كافة المستويات، ولسموه أدوار ومواقف عظيمة ومشهودة في مجال الاهتمام بنهضة الإنسان الإماراتي».

جواهر بنت عبدالله القاسمي

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة «فن»: «إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، يجسد مرحلة جديدة من النهوض والازدهار في دولة الإمارات، تبني على ما تأسس في مرحلة التمكين التي قادها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتستكمل الطموحات التي تحقق منها الكثير في كافة المجالات التنموية، وفي مقدمتها الارتقاء بوعي الإنسان وتأهيله وتثقيفه، وذلك هو ما رسّخ مكانة الدولة عالمياً منذ عهد القائد المؤسس زايد».

راشد العوبد

وأضاف راشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «نجدد العهد والولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، الذي عودنا على تحقيق المنجزات تلو المنجزات، ونحن على يقين بأن الإمارات في ظل قيادة سموه ستواصل نهج التنمية والارتقاء بنهضة المجتمع في كافة القطاعات، لتستكمل بلادنا سباقها مع الزمن».

إيمان بوشليبي

وتابعت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: «يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذجاً فريداً لقائد حكيم عمل على تكريس عوامل النهضة في ربوع البلاد من خلال كافة المناصب القيادية التي تسلمها، فآمن بقيمة العلم والعمل، اللذين كانا منهجه السديد في سعيه لتحقيق الآمال والتطلعات التي رسمها لبلاده».

ريم الحمادي

وقالت ريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «يُجسد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، امتداداً لعهد الخير والنماء والتنمية في دولة الإمارات، والتي اعتاد قادتها أن يجعلوا أثر خيرها وأدوارها الإنسانية تمتد من مجتمعها إلى الآفاق العالمية في مختلف القارات».

مروة العقروبي

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومواصلة لمسيرة التنمية والتطور والازدهار».

هنادي اليافعي

وتابعت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «يعزز انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، مسيرة نهضة الإمارات، ويحقق للأسرة الإماراتية ولكافة أفراد المجتمع فرص استكمال مسارات التنمية، التي أثمرت منذ عهد مؤسس الاتحاد، مروراً بعهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، مكاسب يشهد بها ويلمس أثرها الحميد كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة، وفي عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتجدد ولاء الشعب للقيادة الحكيمة».

علي بن حاتم

وأضاف علي عبيد بن حاتم، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين: «نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلمه راية الازدهار الشامل الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها، وقيادته مرحلة متجددة من مراحل النهضة الحضارية لهذه الأرض الطيبة، التي أصبحت أنموذجاً يحتذى به في تسخير قادتها كافة الإمكانات لخدمة شعبهم.

ريم بن كرم

مرحلة جديدة

قالت ريم بن كرم، مدير نماء للارتقاء بالمرأة: «إنّ انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثّل مرحلة جديدة في مسيرة دولتنا، فسموه خير خلف لخير سلف ولطالما كان ومازال قائداً حكيماً له بصمات عظيمة وعطاء كبير أسهم في تفرّد دولة الإمارات في الكثير من المجالات، واليوم نبايع سموّه رئيساً وقائداً لمسيرة الوطن التي لا تتوقف، وكلّنا ثقة بمرحلة جديدة من التمكين والتنمية تحت ظلّ توجيهاته».

محمد خلف

نهنئ أنفسنا

قال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «نهنئ أنفسنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسموه يمثل خير خلف لخير سلف، لأنه رافق القائد المؤسس الشيخ زايد (رحمه الله)، وكان له بمثابة الساعد الأيمن».

أحمد القصير

نجدد المبايعة

قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «نتقدم في (شروق) بأصدق عبارات التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، بمناسبة اختياره رئيساً للدولة، بإجماع وثقة كبيرة من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. وفي هذه المناسبة، نجدد مبايعتنا لقيادتنا الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن نكون الجنود الأوفياء في رحلة ومسيرة الدولة».

سالم عمر سالم

مواصلة التنمية

أضاف سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يأتي انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، فاتحة خير، لتستمر الإمارات على خطى آل نهيان في تحقيق المعجزات، وسموه يمثل خير خلف لخير سلف، بعد قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد (رحمه الله)، كما يجسد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطلع الإماراتيين لمواصلة البناء والتنمية».

تعزيز البناء

قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «يأتي انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، كخير خلف لخير سلف، بعد أن ودعت الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتنتقل القيادة من مرحلة التمكين إلى مرحلة تعزيز البناء النهضوي الذي يواصل (نهج زايد)، لتعزيز مسيرة الخير والتنمية ورفدها بمكاسب جديدة تحقق المزيد من الرفعة والنهوض للإمارات وشعبها، ونحن في الإمارات محظوظون بما يمثله انتخاب سموه لرئاسة الدولة، لأن لسموه الفضل في تحقيق منجزات وضعت اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجالات متعددة».