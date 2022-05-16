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عبدالله بن زايد يستقبل بلينكن في أبوظبي
عبدالله بن زايد يستقبل بلينكن في أبوظبي
16 مايو 2022 23:55

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة. 
وتقدم معاليه بالتعازي إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله". وأعرب معاليه عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". 
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع معالي وزير الخارجية الأميركي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة. 
كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية. 
وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا. 
وأكد سموه أن دولة الإمارات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.
 حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنتوني بلينكن
استقبال
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