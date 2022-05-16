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ميثاء الشامسي: محمد بن زايد رجل السلام والإنسانية
ميثاء الشامسي: محمد بن زايد رجل السلام والإنسانية
17 مايو 2022 03:13

أبوظبي (وام) 

هنأت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي بلا شك ستكون مؤثرة في تاريخ الإمارات والعالم أجمع. وقالت معاليها، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهل من نبع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتدرج في تكوينه على نهج زايد وقيم وإرث مجتمع الإمارات، كما استسقى من منهج الخير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأحسن مثواه. ونوهت معاليها بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مارس بجدارة الحياة السياسية، وواصل إلمامه بكل القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي عاصرها وتعامل معها، واكتسب موجهات الحكم السديد والقيادة الرشيدة بعلمه وعمله، وجمع مع ذلك أسمى قيم الإنسانية، فمنذ نشأته يؤمن سموه بأن المعرفة أساس القوة، وأن الإنسانية مفتاح القلوب، وأن السلام نهج الحياة، وأن العطاء نهج الحاكم وراعي الرعية. 

الإمارات
ميثاء بنت سالم الشامسي
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
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