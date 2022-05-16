عبدالملك القاسمي: محمد بن زايد صانع المجد

رأس الخيمة (وام)

رفع معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «حفظه الله»، أسمى آيات التبريكات بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يُعد القائد الملهم الذي عرفه العالم من شرقه إلى غربه، صانع المجد والخير، ماضياً على نهج المغفور لهما المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، فسطر بإنجازاته ورؤيته الثاقبة نهضة غير مسبوقة في دولة الإمارات وفي تعزيز السلم والأمن في المنطقة، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات، فكان رائداً من رواد العمل الإنساني والخيري. وأضاف معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، أن دولة الإمارات والمنطقة على وعد بالمزيد من الإنجازات من صانع التغيير والخير، من محب الشعب والإنسانية جمعاء، داعياً المولى لسموه بالتوفيق والعون والسداد.