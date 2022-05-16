فلاح الهاجري: محمد بن زايد جعل القضاء في الإمارات أنموذجاً يحتذى به

أبوظبي (الاتحاد)

قال فلاح شايع الهاجري المستشار بالمحكمة الاتحادية العليا، بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعتبر أحد أولئك الرجال الذين تبنى الأوطان وتزدهر بسواعدهم، لا سيما، وهو من وضع له بصمات على كل تقدم ونمو شهدته مؤسسات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اهتمام سموه بالقضاء بإرساء قواعد العدل والمتمثل في إصدار التشريعات التي تخدم المجتمع وتوصل لإحقاق الحقوق».

وأضاف «إن ذلك جعل القضاء في دولة الإمارات أنموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في إحقاق العدل بين الخصوم والوصول إلى الحقوق بيسر وسهولة، من خلال الإجراءات القانونية، وأحدث التقنيات القضائية، فسموه مثال للحاكم الذي يقدر الأمور ويزنها بميزانها الصحيح، من خلال منظور يحقق مصلحة وخدمة أمته على مستوى الفرد والمجتمع، مراعياً بذلك مسؤوليته تجاه شعبه والرقي بوطنه».