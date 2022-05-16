محمد بن زايد يتلقى تعازي بشار الأسد ورمضان قاديروف
محمد بن زايد
16 مايو 2022 23:31
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة وفخامة رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة قدما خلالهما التعازي والمواساة في الفقيد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، منوهين بالمناقب الحميدة للراحل الكبير وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة الرئيس بشار الأسد وفخامة رمضان قاديروف عن شكره وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لسوريا الشقيقة والشيشان الصديقة الخير والنماء والازدهار.