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علي سالم الكعبي: محمد بن زايد امتداد لمسيرة الخير والعطاء
علي سالم الكعبي: محمد بن زايد امتداد لمسيرة الخير والعطاء
17 مايو 2022 03:13

أبوظبي (الاتحاد)

 قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: «إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، حيث أسهم سموه، خلال السنوات والعقود الماضية، في رسم مسيرة دولة الإمارات وبناء نهضتها، من خلال رؤيته الاستشرافية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة، تواصل الإمارات مسيرتها نحو آفاقٍ جديدة من الريادة والبناء».
وأضاف معاليه: نبارك لأنفسنا ولأبناء شعبنا قرار أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع والالتفاف حول قائدنا الاستثنائي ورئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، فهو امتداد لمسيرة الخير والعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله». 

محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الإمارات
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
علي سالم الكعبي
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