محمد بن حم: محمد بن زايد قائد حكيم

العين (الاتحاد)

أعرب الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، عن خالص تهانيه ومباركته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «حفظه الله»، بمناسبة انتخاب سموه رئيساً للدولة.

وقال ابن حم: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي وحكيم، وهو خير خلف لخير سلف، مضيفاً أن القيادة الرشيدة لسموه، حفظه الله، هي امتداد لفكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مبادئ الاتحاد، وتكريس مكتسبات الدولة والنهوض بها، ومع تولي سموّه مسؤولية رئاسة البلاد، تدخل الإمارات عهداً جديداً من النماء والازدهار، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي كقوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذج تنموي عالمي يُحتذى به.