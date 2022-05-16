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حمد الغافري: محمد بن زايد.. خيرُ خلف لخير سلف
حمد الغافري: محمد بن زايد.. خيرُ خلف لخير سلف
17 مايو 2022 03:13

أبوظبي (الاتحاد)

 قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتقدم والوصول لآفاق بعيدة من التنمية الشاملة في الدولة.
وأضاف: ستمضي مسيرة الوطن بخطى ثابتة تحت قيادة قائد حامي حمى اتحادنا، وسوف تتواصل الإنجازات الكبرى.
وتابع: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو شبيه زايد في الحكمة وصنو خليفة في العزيمة، وهو خير خلف لفقيد الأمتين العربية والإسلامية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نبارك لسموه رئاسة الدولة، وقبل ذلك نبارك لأنفسنا انتخابه، ونبايعه راجين المولى عز وجلّ أن يعينه على حمل هذه المسؤولية العظيمة ويوفقه لما فيه كل الخير والعزة لدولتنا. 

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
حمد الغافري
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