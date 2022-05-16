حميد الظاهري: رؤية محمد بن زايد شكلت عنواناً لمرحلة الحفاظ على المكتسبات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، يعزز مسيرة الدولة بثبات نحو المستقبل من خلال رؤية سموه التي شكلت عنواناً لمرحلة الحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية والاستراتيجية، وقفزات نوعية تعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات عبر التركيز على التنويع الاقتصادي والاستثمار في المجالات الحيوية التي تسهم بتعزيز القدرات التنافسية، وتحقيق الرفاه والرخاء، والاستقرار للأجيال القادمة. وتابع الظاهري: «تحت قيادة سموه ستواصل الإمارات مسيرتها وتعزز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وتستمر في تميزها وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي كنموذج تنموي ملهم في التقدم والتطور من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية للخمسين عاماً القادمة».