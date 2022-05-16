ماجد المرزوقي: محمد بن زايد.. تكملة لمسيرة العطاء والنهضة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم الخبير ماجد المرزوقي - الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية والمبيعات في بنك أبوظبي الأول بأحر التهاني لانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبايعاً على السمع والطاعة والولاء والمحبة في العسر واليسر، سدد الله خطاه وأعانه ووفقه في تكملة مسيرة العطاء والنهضة والازدهار، حيث إن أفعاله كولي للعهد ترجمت حكمته وسياسته الفذة على الصعيدين المحلي والعالمي، مضيفاً أن ازدهار مسيرة زايد الخير وخليفة الأب، طيب الله ثراهما، خلفها فارس حنكته وسياسته جديرة بالثقة لتكملة المسيرة. اللهم ألبسه ثوب العافية والرشاد، وسهل له دروب الخير والسداد، واجمع على محبته قلوب العباد، اللهم آمين». وقال المرزوقي، إن الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أباً لشعبه قائداً استثنائياً مخلصاً لوطنه سيُخلد اسمه في ذاكرة الإمارات بحروف من ذهب.