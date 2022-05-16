مسؤولون بحرينيون يستذكرون مناقب فقيد الوطن

المنامة (الاتحاد)

قدمت رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل ووزير الإعلام علي بن محمد الرميحي ورئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين.

وزير الإعلام علي بن محمد الرميحي

وأكدت رئيسة مجلس النواب في البحرين أن ذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى أبد الدهر، بما ترك من وافر الإنجازات وعظيم الأثر في الداخل والخارج، فهو بحق قائد مرحلة التمكين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، داعيةً المولى، عز وجل، أن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل

بدوره، أعرب وزير الإعلام البحريني عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين بهذا المصاب الجلل، مستذكراً الإسهامات الجليلة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لتطوير وتعزيز علاقات الأخوة الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، تأكيداً على الوشائج الحميمة والمصالح المشتركة، والجهود المخلصة التي قام بها المغفور له لخدمة الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن قضاياها المصيرية، ومساندة الجهود العالمية لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدولي.

ودعا وزير الإعلام في مملكة البحرين، المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه.

رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح

وفي السياق، أعرب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، عن أحر التعازي، وخالص المواساة في فقيد الأمة العربية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الأعمال والعطاء التي قدمها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وما قدمه للأمتين العربية والإسلامية ستبقى ماثلة للجميع دائماً، مشيراً إلى أن المغفور له قضى حياته ونذر نفسه وبذل جهوده ومساعيه النبيلة لخدمة دولة الإمارات وشعبها، ومساندة ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من النهضة والبناء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله».