خالد الظاهري: خليفة باقٍ في القلوب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور خالد الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن الإمارات فقدت برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» قائداً فذاً وملهماً وحكيماً، تخرج في مدرسة زايد الخير «طيب الله ثراه»، وعاصر كل مراحل تأسيس الدولة ونهضتها وتقدمها، كما فقدت الإنسانية داعماً قوياً ومناصراً أساسياً لقضايا الشعوب التنموية والإنسانية، وفقد العمل الإنساني أحد رموزه البارزين على مستوى العالم.

وقال الدكتور الظاهري، إن حقبة حكم المغفور له الشيخ خليفة ستبقى خالدة في ذاكرة وقلوب شعب الإمارات، لأنها حافلة بالإنجازات العظيمة على جميع الصعد الإنسانية والتنموية والحضارية، وغنية بالمبادرات التي جاءت من أجل خير الإنسان أينما كان، داعياً المولى، عز وجل، بأن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء.