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«الدولي للدراسات»: برحيل الشيخ خليفة فقدنا زعيماً من طراز فريد
«الدولي للدراسات»: برحيل الشيخ خليفة فقدنا زعيماً من طراز فريد
17 مايو 2022 03:10

أبوظبي(الاتحاد)

قال الدكتور علم الدين عبد الله أحمد، المدير العام للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره أبوظبي، برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فقدت الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من الطراز الفريد». وأضاف في كلمته: «صحيح.. غاب عنا اليوم العزيز وقائد «مرحلة التمكين» الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لكن التاريخ لن ينسى العظماء كعادته. والإنجازات التاريخية التي حققها لأمته لن تغيب. اليوم رحل عنا الحكيم، لكنه قبل الرحيل فتح أمام شعبه وأمته باب المستقبل على مصراعيه، وترك لنا أسمى معاني الوفاء والحكمة والشجاعة، فليرحمكم الله يا من كنتم أهلاً للاحترام والطاعة والوفاء».
وختم الدكتور علم الدين عبد الله أحمد، المدير العام للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية كلمته بالقول: «انعم بسلام في دار السلام، في جنة الخلد، أيها القائد العظيم، فقد أديت الأمانة.. وعزاء الوطن وساكنيه أن من تسلم المشعل خير خلف لخير سلف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

الشيخ خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
الإمارات
خليفة بن زايد
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