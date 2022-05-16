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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
16 مايو 2022 18:37

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية. 
الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 01:40 والجزر الأول عند الساعة 08:03 الجزر الثاني عند 19:21. 
بحر عمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند الساعة 22:02 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:45. 

المصدر: وام
طقس الإمارات
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