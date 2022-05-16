قيادات دينية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

إبراهيم سليم (أبوظبي) نعت قيادات دينية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأكد الدكتور عبد الحميد عشاق من المغرب أن عزاءنا وعزاؤكم واحد وعزاؤنا للأمة الإسلامية وللعالم أجمع ولدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة، وللشعب الإماراتي الأبي الكريم في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي سار على نهج والده مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إفشاء السلام وبذل الخير وتنمية الأوطان وخدمة الشؤون الإنسانية والدولية والذود عن المصالح والقضايا العربية والإسلامية.
وقال: « لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى ... وتغمد الله فقيد الأمة بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ... اللهم ارفع درجته عندك في عليين وأدخله في عبادك الصالحين... ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
من جانبه، قال بنيونس بشاري، وجدة «المغرب»:« تلقينا وفاة المشمول برحمة الله المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«طيب الله ثراه» الذي سارعلى نهج فقيد الإنسانية والعمل الخيري المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. نشاطر شعب الإمارات الأحزان في هذا المصاب الجلل في فقيد الأمة العربية وراعي النهضة الإسلامية. ننعى فقيد العروبة ودولة الإمارات مهد السلم والسلام بين الأديان. ونأمل أن تواصل الإمارات الرقي والتقدم على جميع المستويات واختلاف الأصعدة .. ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويغفر له ويجعل القرآن العظيم مؤنس له في قبره.