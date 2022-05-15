محمد بن بطي: محمد بن زايد رجل السلام

أبوظبي (وام)

بارك معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» انتخابه رئيساً للدولة سائلاً الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يسدد خطاه لاستكمال بناء وتطور الوطن والحفاظ على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي انطلقت مع المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». وقال الشيخ محمد بن بطي في كلمة له: «لقد أنعم الله تعالى علينا بقيادة حكيمة غرست فينا أسمى معاني حب الخير والعطاء من أجل تقدم الوطن».. وأضاف: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رجل الإنسانية والسلام ونسأل الله العلي القدير أن يمده بقوته وعونه وأن يحفظه من كل سوء وأن يديمه ذخراً وفخراً لهذا الوطن وأبنائه.. معاهدين سموه أن نبقى كما كنا دوماً أبناء الإمارات الأوفياء لقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي».