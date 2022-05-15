علي بن حرمل: محمد بن زايد قائد استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، إن دولة الإمارات تستشرف مرحلة مشرقة من العمل والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فسموه قائد استثنائي، ذو رؤية حكيمة تستشرف المستقبل، وتضع الوطن والمواطن نصب عينيها دائماً.

وأكد بن حرمل أن الإمارات ستظل أرض السعادة والإنجازات والرخاء، ومرتكزاً نوعياً للتطور والبناء، بعد أن حققت مسيرة تنموية حافلة تكللت بالإنجازات على المستويات كافة على مدى خمسة عقود من الزمن، وقدمت للعالم نموذجاً رائداً في نهضة وتطور الدول، بفضل قادة أخلصوا وتفانوا وبذلوا من جهدهم وعطائهم ورعايتهم لمصالح البلاد والعباد، وحققوا استفادة كاملة من الإمكانات المتاحة، لتوظيفها بأفضل سبل وخطط عمل، نحو الازدهار والاستقرار، واستشراف المستقبل، ليضعوا دولة الإمارات في مصاف الدول الكبرى إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمل طيلة السنوات الماضية على تعزيز علاقات دولة الإمارات بالعديد من دول المنطقة والعالم، ما أسهم، وسيسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.