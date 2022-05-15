الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد مطر الكعبي: نبايع محمد بن زايد على الولاء المطلق والعمل والإخلاص
محمد مطر الكعبي
16 مايو 2022 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد ثقة قادتنا وشعبنا، في مقدرة سموه، لقيادة الدولة لمسيرة الخمسين القادمة، والسير بالدولة القويّة التي ترسّخ السلام، نحو الريادة العالمية، وتعزيز جودة الحياة، ورفاهية المواطن والاستقرار والاطمئنان الذي ينعم به شعب الإمارات، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، والقائد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراهما.
وأضاف «عرف شعب الإمارات والعالم أجمع، حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، وإنجازاته على الصعيد المحلي والعالمي في المجالات العلمية والاقتصادية والدينية والإنسانية والتي ارتقت بدولتنا، لتحجز مكاناً وتقديراً في نفوس الشعوب وبين الدول، فنبارك لأنفسنا بنعمة رئيسنا القائد الإنساني العظيم، ونبايع سموه على الولاء المطلق، والعمل والإخلاص، تحت قيادة سموّه».

محمد مطر الكعبي
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
موضوعية
دنيا
الكلاب أداة تشخيص جديدة لكورونا
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©