محمد مطر الكعبي: نبايع محمد بن زايد على الولاء المطلق والعمل والإخلاص

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد ثقة قادتنا وشعبنا، في مقدرة سموه، لقيادة الدولة لمسيرة الخمسين القادمة، والسير بالدولة القويّة التي ترسّخ السلام، نحو الريادة العالمية، وتعزيز جودة الحياة، ورفاهية المواطن والاستقرار والاطمئنان الذي ينعم به شعب الإمارات، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، والقائد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراهما.

وأضاف «عرف شعب الإمارات والعالم أجمع، حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، وإنجازاته على الصعيد المحلي والعالمي في المجالات العلمية والاقتصادية والدينية والإنسانية والتي ارتقت بدولتنا، لتحجز مكاناً وتقديراً في نفوس الشعوب وبين الدول، فنبارك لأنفسنا بنعمة رئيسنا القائد الإنساني العظيم، ونبايع سموه على الولاء المطلق، والعمل والإخلاص، تحت قيادة سموّه».