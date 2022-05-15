«الإمارات للتوحد»: محمد بن زايد قائد الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، ومنتسبي جمعية الإمارات للتوحد، بالتهنئة لانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، امتداد للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وهو امتداد لقيادة زايد، وحكمة زايد، وبناء زايد، وعطف زايد، وهو خير من يكمل المسيرة في قيادة دولة المستقبل.

وقال المهيري: إن أبناء الإمارات يستبشرون كل الخير والتفاؤل في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلفاً لأخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو القائد القريب من أبناء وطنه، يعرفهم جيداً ويتلمس احتياجاتهم ورغباتهم، ويسهر لراحتهم، والعمل على تحقيق الخير لهم.

وأكد المهيري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو قائد الإنسانية، وأكبر الداعمين لأصحاب الهمم وأسرهم، وقد تجلى ذلك في استضافة أبوظبي فعاليات الألعاب العالمية - «الأولمبياد الخاص عام 2019»، وما شهده الحدث من دعم كبير وتنظيم مبهر، وتفاعل سموه مع المشاركين والمنظمين، وقد كان ذلك تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء لأصحاب الهمم وأسرهم، الأمر الذي تسبب في إحداث نقلة نوعية للبرامج والمبادرات كافة الموجهة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة وديمومتها إلى يومنا هذا، ما يعكس منهجية العمل المبني على أسس مستدامة لتقديم نتائج إيجابية طويلة المدى لأفراد المجتمع بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.