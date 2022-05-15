محمد بن زايد.. التزام بالقضاء على الأمراض حول العالم

منى الحمودي (أبوظبي)

التزم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على مدار السنوات العشر الماضية بدعم جهود العالم للقضاء على الأمراض، وتحسين المخرجات الصحية حول العالم، إذا ساهمت جهود سموه في مجال الصحة العالمية بتقديم العلاج والرعاية في المجتمعات الأكثر فقراً في العالم، والتي تحتاج للخدمات الصحية النوعية والوقاية من الأمراض التي تؤثر على المجتمعات، وتجعلها أسيرة لحلقة الفقر، والجوع، والمرض، والوفاة. وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال السنوات العشر الماضية دعماً لمكافحة الأمراض بلغ أكثر من 450 مليون دولار أميركي، من أجل تحسين الأوضاع الصحية للشعوب حول العالم، حيث يضع سموه هذه الأمر على رأس جدول أعماله الإنسانية، وسعيه الدائم لتحقيق التقدم المحرز، وتقديم الدعم والتمويل اللازمين بالعمل مع الشركاء العالميين والمبادرات للوصول لعالم خالٍ من الأمراض المدارية المهملة. وتجسد مبادرات سموه رؤيته والتزامه بضرورة القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً في العالم ومساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية وكريمة.

وتستمد معظم المنظمات الصحية في العالم التزامها من رؤية وإيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بضرورة استئصال الأمراض التي يمكن القضاء عليها، والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر فقراً ووهناً في العالم، وبمساعدة ملايين الأطفال والبالغين على التنعم بحياة صحية وكريمة، حيث يرى سموه أن المجتمع الإنساني بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود لمعالجة الأمراض والأوبئة، وإيجاد حلول لجميع التحديات التي تحول دون وصولها للمحتاجين للرعاية الصحية، باعتبار أن هذه المهمة هي مهمة إنسانية للعالم أجمع.

القضاء على شلل الأطفال

لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الداعمين للحملة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، ففي عام 2011، انضم سموه إلى مؤسسة غيتس في تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لحملات التلقيح في أفغانستان وباكستان. وخلال انعقاد الدورة الأولى للقمة العالمية للقاحات في أبوظبي عام 2013، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 120 مليون دولار إضافي، وفي عام 2017 تعهد سموه بتقديم 30 مليون دولار لاستكمال الجهود للقضاء كلياً على مرض شلل الأطفال في العالم.

«الأمراض المدارية»

وللرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطلاق صندوق «بلوغ الميل الأخير» دور مهم في تقديم الدعم للعديد من الدول للتخلص من الأمراض المدارية المهملة في مجتمعاتها والأكثر تأثيراً عليها، حيث سخر الصندوق كافة الأساليب والتقنيات وأحدثها لمكافحة هذه الأمراض. حيث تعد الأمراض المدارية المهملة مسؤولة عن 170 ألف حالة وفاة سنوياً، وهو أمر يمكن تجنبه والوقاية منه، من خلال توفير سبل الوقاية والعلاجات بشكل مبكر، وذلك لتجنب التبعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كون هذه الأمراض سبباً في خلق حلقة الفقر للأسر التي تبقى في معزل عن سوق العمل وعجز أطفالها عن الانضمام للمدارس، وتلقي التعليم المناسب لهم.

وتسعى جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة لتوفير طرق علاج فعالة للمجتمعات التي تهددها الأمراض المدارية المهملة، عن طريق تزويدهم بالأدوية الوقائية لتجنيبهم الإصابة بالإعاقات الدائمة المدمرة لرب الأسرة مثل فقدان البصر أو التشوهات.

القضاء على الأمراض المعدية

تأسس المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد» نتيجة لشراكة طويلة الأمد بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبيل غيتس، وترجع فكرة إنشاء المعهد إلى تعهدهم بالقضاء على مرض شلل الأطفال في عام 2011. وتجسد مبادرة إنشاء معهد مقره في أبوظبي لوضع سياسات لتحقيق القضاء التام على الأمراض في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في منتدى «صندوق بلوغ الميل الأخير» في عام 2017، وتم إنشاء المعهد رسمياً بعدها بعامين في نوفمبر 2019.

ويساعد إنشاء مركز جديد للصحة العالمية والتنمية في المنطقة، وهو الأول والفريد من نوعه، في بناء القدرات والخبرات الإقليمية للوصول تدريجياً إلى أهداف القضاء على الأمراض، كما يساهم الموقع الفريد للمعهد في ضمان استمرارية وتوسيع التراث الخيري للدولة ودعم تحقيق رؤية عالم خالٍ من الفقر والأمراض المعدية.

وقد تم إطلاق معهد غلايد عام 2019 بتمويل قدره 20 مليون دولار مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، بهدف الدفع بعجلة الأبحاث والفكر على مستوى العالم لتحقيق تقدم في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتقليص العبء الذي تشكله على العالم. ويعد المعهد، الذي تم الإعلان عن تأسيسه عام 2017، واحداً من سلسلة من التعهدات الخيرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال والملاريا، وأمراض المناطق المدارية المهملة.

صندوق بلوغ الميل الأخير

صندوق بلوغ الميل الأخير الذي يديره صندوق إنهاء الأمراض المهملة «END Fund»، هو عبارة عن صندوق مدته 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار أميركي تم إطلاقه في عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ومؤسسة إلما الخيرية. وتنصب جهود المعهد في استئصال خمسة أمراض يمكن القضاء عليها على المستوى الإقليمي أو العالمي، وتشمل شلل الأطفال والملاريا وداء العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي والحصبة. ويتخذ المعهد مقره في أبوظبي ليكون المؤسسة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث سيساهم في بناء الخبرات الإقليمية في القضاء على الأمراض، وتعزيز الجاهزية لمواجهة حالات تفشي الأمراض.