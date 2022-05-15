مغردون: دام عز الإمارات تحت قيادة فذة

خولة علي (دبي)

بعد الإعلان عن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفاعل المغردون على قنوات التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر»، على مبايعة صاحب السمو رئيس الدولة على السمع والطاعة، فيما عبّر أيضاً بعض المغردين في عدد من دول الخليج عن مباركتهم، داعين له بمزيد من التوفيق والسداد، وللإمارات أن تستمر مسيرة الخير والازدهار تحت قيادة فذة.

أنور قرقاش: زعيم وطني نمضي تحت رايته

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على حسابه في «تويتر»: الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها.. نحمد الله على نعمة الإمارات، ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً وقائداً نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور. وأضاف: كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة، إقليمياً ودولياً وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار.

نورة الكعبي: قائد سخر حياته لخدمة وطنه

أشارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب إلى أنها مرحلة جديدة في مسيرة اتحادنا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وقالت: قائد ملهم سخر حياته في خدمة وطنه وقضايا العالم، دمت لنا وللإنسانية.

ضاحي خلفان: اللهم وفق رئيس الدولة

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في حسابه «اللهم وفق رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسدد خطاه وحقق مبتغاه يارب العالمين».

عائشة بن بشر: لا كلمات توفيه حقه

غردت د عائشة بن بطي بن بشر في حسابها «نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ‏على السمع والطاعة، ‏لا كلمات توفيه حقه، وسدد الله خطاه لرفعة دولتنا.

يوسف الشريف: نهنئ أنفسنا والإمارات والعالم

غرد المحامي د يوسف الشريف إذ نهنئ أنفسنا والإمارات والعالم أجمع، لانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، معاهدين الله أن نبايع سموه على السمع والطاعة..‏«ما بنشل هم وأنت قائدنا».

عواطف المطوع: نأتمنه على أرواحنا

علقت المغردة عواطف المطوع «حاكم لا يأبه لتعفير ثوبه ويديه وهو يواري جثمان أخيه نأتمنه على أرواحنا، ونبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فهذا إرث زايد لنا شيوخ متواضعين ووطن عظيم.. فاللهم وفقه وسخر له البطانة الصالحة لما فيه خير الوطن والمواطن.

المغرد «المزوحي»: يحفظ الله الإمارات

دعا المغرد «المزوحي» أن يحفظ الله الإمارات وأهلها من كل شر، وأن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وينوّر بصيرته ويثبته للخير والحق.

سعيد الكتبي: نقسم على السمع والطاعة

أقسم سعيد الكتبي أن يكون مخلصاً لدولة الإمارات ولرئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن يحافظ على أمنها وسلامتها وأن يكون مطيعاً للدستور والقانون، وأن يؤدي واجباته بالصدق والأمانة مطيعاً للأوامر ويبذل الغالي والنفيس من أجلها.

يوسف العصيمي: خطوة خير جديدة للإمارات

أكد يوسف العصيمي في تغريدته أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم رهانه الأرض والناس وتحديه المستقبل تمرس في الحكم، ولد في كنف الشيخ زايد واستلهم آماله وأحلامه.. وقال: خطوة خير جديدة للإمارات بقيادة هذا القائد الفذ الذي راهن عليه شعبه وأحبهم وأحبوه.

طلال الفليتي: نحن في أيدٍ أمينة

قال المغرد طلال الفليتي: نحن في أيدٍ أمينة ‏وقيادة حكيمة إذ نبايع ولي أمرنا على السمع والطاعة في العُسر واليُسر، وفي المنشط والمكره، فهو ‏خير خلف.. لخير سلف، و‏عاقدين العزم جميعاً على أن تظل روح القيادة الرشيدة ومبادئهما النبيلة نبراسنا الذي نهتدي به.

أمنيات خليجية بالعز والأمن

أشاد بعض الأشقاء في دول الخليج بالقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث غرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود «وفق الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأعانه وأدام عز الإمارات وأمنها واستقرارها.. ‏نعم الدولة ونعم الشعب ونعم الرئيس».

وكانت أيضاً للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن تغريدة قال فيها «نعزي شعب الإمارات والأسرة الحاكمة العزيزة ونعزي أنفسنا في رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، ولنا في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العزاء والثقة في إكمال مسيرة دولة الإمارات الغالية نحو مزيد من العز والأمن والرخاء».وشاركت أيضاً الشاعرة عيدة الجهني بأبيات على منصتها إشادة بمسيرة صاحب السمو رئيس الدولة قالت فيها «طويل النجاد الصيرمي راسخ الأمجاد به المجد وأعلى هامة المجد تلواحه».