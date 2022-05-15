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عهود الرومي: محمد بن زايد قائد ملهم
عهود الرومي: محمد بن زايد قائد ملهم
16 مايو 2022 03:04

دبي (الاتحاد)

 أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، يمثل محطة جديدة في رحلة الإمارات التي بدأها الآباء المؤسسون قبل أكثر من خمسين عاماً.
وقالت عهود الرومي إن سموه قائد ملهم تتواصل برؤاه المستقبلية مسيرة دولة الإمارات إلى مئويتها، على خطى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وفي ظل سموه تواصل الدولة قيادة ومجتمعاً العمل معاً خلف قيادتها الرشيدة لتحقيق الريادة وصناعة المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.

محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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