حمدان المزروعي: محمد بن زايد رجل الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً ومقيمين والعالم أجمع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فلله الحمد والمنة الذي أنعم علينا بهذه القيادة الحكيمة التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فانطلقت مسيرة الخير والبناء، ثم قاد من بعده مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي رسخت مكانة دولتنا في مقدمة دول العالم في شتى المجالات».

وأضاف: «وها هي المسيرة تمضي بقيادة رجل الإنسانية والسلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، ونبايعه على الولاء والطاعة في العسر واليسر، ونعاهده أن نكون أوفياء للقيادة والوطن».