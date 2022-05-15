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عبد الله المري: محمد بن زايد خيرة الرجال
عبد الله المري: محمد بن زايد خيرة الرجال
16 مايو 2022 03:04

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خير امتداد للمغفور لهما، والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، ومن خيرة رجال الوطن الأوفياء والمخلصين الذين وهبوا أنفسهم لخدمة شعب الإمارات، والنهوض بهم نحو الريادة على كافة الصعد، ناذراً حياته لتحقيق الرخاء والاستقرار للمجتمع، متمسكاً بمبادئ وقيم القادة المؤسسين، ومستكملاً مسيرة من سبقوه بالبذل والعطاء لخدمة شعبه ووطنه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف معاليه: «عرف شعب الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمواقف حقيقية رسخت في نفوسنا الأمن والأمان والشعور بالاطمئنان، وشهدناه خير سند لنا في الأوقات العصيبة، وكلنا ثقة بأنه خير خلف لخير سلف، سائلين الله المولى أن يوفق سموه لما فيه الخير للشعب والمنطقة العربية، وأن يسدد خطى سموه على طريق الحق والعدل».

عبد الله المري
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
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