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سامي بن عدي: انتخاب محمد بن زايد مرحلة جديدة من النمو والازدهار
سامي بن عدي: انتخاب محمد بن زايد مرحلة جديدة من النمو والازدهار
16 مايو 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، يأتي تجسيداً لواقع التلاحم والولاء بين القيادة السياسية وأبناء الشعب، باعتبارها علاقة استثنائية تبرز مشاعر الولاء والانتماء لقيادة صاحب السمو الملهمة لأبناء شعبه، وتؤكد حبهم لسموه ومبايعتهم له على تحقيق نمو وعزة الوطن.
وأوضح بن عدي أن الإمارات وبانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور والتمكين في ظل القيادة الاستثنائية لقائد فذ ورئيس ملهم، وقال: «إن الإمارات بالرؤية السديدة لسموه والخبرة الواسعة التي يتمتع بها وحبه المطلق لوطنه وشعبه، ستسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات».

سامي بن عدي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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