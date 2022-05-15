سعيد الرقباني: محمد بن زايد زعيم وطني

الفجيرة (الاتحاد)

هنأ معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وأكد معاليه أن سموه زعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً، فهو القائد الذي يجتمع على حبه أبناء الإمارات، خير خلف لخير سلف، وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار. لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها بلدنا الحبيب والتي أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما.

وأضاف «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولتنا وقائداً لمسيرتنا، نمضي تحت رايته نحو المزيد من التقدم والازدهار، داعين الله عز وجل أن يسدد خطاه، وأن يمده بعونه وتوفيقه في القيام بمسؤولياته الوطنية الجليلة، نحو مزيد من التقدم ومواصلة مسيرة البناء».

حفظ الله بلادنا، قيادة وشعباً، ورحم الله المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمة واسعة.